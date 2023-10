Le mobile représente 81% du temps passé sur Internet

Et chaque jour, plus d’un quart des 15-24 ans (27%) a fréquenté les sites et applications de Formation/Éducation dont plus de 90% depuis leur mobile. Au global au mois de septembre 2023, 30.9 millions d’internautes ont visité les sites et applications de Formation/Éducation, soit près de la moitié (48,5%) des Français de 2 ans et plus. Parmi eux, 8.6 millions les ont fréquentés chaque jour, ce qui représente 13.5% de la population. La catégorie enregistre ainsi 1.5 million de visiteurs quotidiens supplémentaires par rapport à septembre 2022, en progression de 21% sur la période.

En septembre 2023, 55.6 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 87.3% des Français. Chaque jour, 47.3 millions d’entre eux ont surfé sur le web.