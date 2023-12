Les sites et applications d’automobile ont attiré une audience variée : près d'une femme sur deux (45,8%) et plus de la moitié des hommes (53.3%) ont visité cet univers au cours du mois. Les 25-49 ans étaient 6 sur 10 (60.7%) à surfer sur les marques d’automobile. Par ailleurs, les CSP+ constituent un tiers de l’audience mensuelle de cet univers (31.9%). Le top 10 de la catégorie fait la part belle aux acteurs du périmètre Informations et Petites Annonces Automobile, qui s’imposent à la tête du classement. En octobre 2023, 55,8 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 87.5% des Français. Chaque jour, 47.4 millions d’entre eux ont surfé sur le web.

En moyenne, les Français ont passé 2h29 chaque jour sur Internet. Le mobile représente 80% du temps passé sur Internet.