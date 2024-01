Les sites et applications liés à la cuisine ont attiré une audience variée en décembre : 7 Françaises sur 10 (70.4%) et près des deux tiers de leurs compatriotes masculins (60.1%) les ont consultés. Les CSP+ et les 25-49 ans sont les plus adeptes de cet univers : ils étaient respectivement 85.1% et 82.4% à surfer sur les marques de cette catégorie au cours du mois.

En décembre 2023, 55.9 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois (+ 1.4 million d’individus vs décembre 2022), soit 87.7% des Français. Chaque jour, 47.2 millions d’entre eux ont surfé sur le web.

En moyenne, les Français ont passé 2h17 chaque jour sur Internet. Le mobile représente 78% de leur temps de surf quotidien.