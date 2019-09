Le groupe Radio France reçoit le Grand Prix des Médias de l'année

- Grand Prix des Médias 2019 : Groupe Radio France



- Mention : "Françaises, emprisonnées à Bagdad" (France Inter)



- Plateforme digitale d'un média : My TF1 (TF1)



- Hors-série et numéro spécial : Libération (Altice)



- Campagne de publicité pour un média : "Burger Quizz" (TMC)



- Dispositif d’affichage innovant : "Deezer" (Mediagares)



- Meilleure fiction TV (en partenariat avec Télé 7 Jours) : "Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi" (TF1)



- Meilleure émission TV (en partenariat avec Télé 7 Jours) : "C à Vous" (France 5)



- Meilleure Chaîne TV : LCI (TF1)



- Stratégie Social Média pour un Média : Show Snapchat (Loopsider)



- Podcast : "La Lettre d’Amérique" (RTL Originals)



- Application pour un média : Télérama (Groupe Le Monde)



- Meilleure émission de radio : "Boomerang" (France Inter)



- Meilleure station de radio : France Culture (Radio France)



- Une de presse : non attribué



- Lancement ou relancement d’un média ou d’un programme : "Curionautes des sciences" (Milan)



- Titre de presse (magazine & quotidienne) : "La Croix"



- Coup éditorial ou journalistique : "Enfants placés, les sacrifiés de la République" (France 3)



- Coup de communication / opération spéciale : Spot 7 annonceurs (TF1 Publicité)



- Déclinaison de marque média : Madame Figaro Business with attitude (Groupe Figaro)



- Programme ou support multi-écrans : Mémorable (Groupe Le Monde)



- Mouvement stratégique pour un média : L’Opinion