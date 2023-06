Le groupe La Dépêche du Midi renforce son offre audio

Pour La Dépêche du Midi, “Victoires” sur le sport, “Main verte“ traitant des questions environnementales, des faits divers avec “Crimes d'Occitanie” et “Success story” évoquant les parcours extraordinaires d’entrepreneurs de la région. Pour Midi Olympique, au programme des sagas historiques et l'actu rugby avec “200 ans de rugby”, “Do you speak rugby” et “Le journal de la Coupe du monde”.

Ces podcasts sont disponibles sur les sites depeche.fr et midi-olympique.fr ainsi que sur les différentes plateformes de streaming audio.

Cette nouvelle collaboration conforte une vision omnicanale et son souhait de se développer sur l'ensemble des supports pour le groupe La Dépêche du Midi,