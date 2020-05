Le groupe LNEI (Radio Nova) renforce sa direction marketing et numérique

Alix de Crécy est nommée directrice du numérique et de la diffusion de LNEI. Elle a pour missions d’opérer la stratégie numérique du groupe, et de mener les actions visant à renforcer la puissance éditoriale et numérique pour optimiser la performance, la conversion, l’engagement et les audiences sur tous les supports de diffusion : print, radio, audio, vidéo, live, numérique. Alix de Crécy à travers son parcours a développé son expertise sur la conversion des audiences gratuites vers les abonnements numériques, l’engagements des forces éditoriales dans les projets de développement, et la gestion de projets numériques et produits éditoriaux innovants, comme le podcast ou les newsletters. Dernièrement Alix de Crécy était la responsable éditoriale "audience et engagement" du Point. Auparavant elle avait occupé notamment les fonctions de responsable marketing éditorial au Figaro et de chef de produit numérique à Mediapart.