Le groupe Altice prépare un projet ambitieux autour du podcast

Champion de la télévision d'information avec BFM TV, le groupe Altice (NextRadioTV) veut également surfer sur la vague du podcast. Fort de 30 millions de téléchargements par mois pour RMC et BFM Business, et après été l'un des pionniers en matière en publicité programmatique sur l'audio digital, le groupe Altice continue d'avancer ses pions méthodiquement. Dans une interview au magazine n°106 de La Lettre Pro de la Radio (à lire en intégralité ici : réservé aux abonnés), Pierre Henry Médan, directeur général de la régie du groupe, Next Media Solutions détaille le projet "Studio Next" lancé il y a un an, avec de nombreuses productions audiovisuelles, en brand content.