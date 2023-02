Le groupe AMI s’engage à mesurer l’impact social de ses programmes

"Dans une période de transformation forte de notre pays et de nos vies, lorsque l’on a la chance d’être un groupe de média, on peut s’engager, on peut agir pour aider. Nous pensons donc qu’il est de notre responsabilité de média d’aider les français à vivre mieux. Pour cela, nous créons des programmes innovants qui partagent des solutions et des contenus porteurs d’espoir, en communication externe et en communication interne. Nous pensons donc que le temps est venu de proposer une vraie démarche d’engagement partagé et une vision engagée de la publicité audio qui offre aux marques le temps d’une pédagogie de qualité auprès de leurs publics. Accueillir IMPACT partners dans notre capital, c’est renforcer encore le sens de notre entreprise" a indiqué Anne-Marie de Couvreur, présidente et fondatrice du Groupe AMI.