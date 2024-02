AirZen Radio diffusée en DAB+ à Barcelone

La diffusion hertzienne est primordiale pour les radios et le DAB+ est l’avenir de cette diffusion hertzienne. Après Monaco et la Suisse francophone, AirZen Radio démarre ainsi sa diffusion en Espagne.

L’émetteur est situé sur une tour très connue des Barcelonais et des touristes de passage, il s’agit de la Tour Télécom en haut du Mont Tibidabo, célèbre pour son parc d’attraction qui domine toute la ville. Cette Tour Télécom a été créée à l’occasion des J.O. de Barcelone de 1992 et il s’agit de la plus haute tour de toute la Catalogne.