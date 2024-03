AirZen Radio : une antenne 100% féminine le 8 mars

Ce 8 mars, AirZen Radio consacrera son antenne à la Journée internationale des droits des femmes grâce à des reportages et à des discussions mettant en avant des figures féminines quotidiennes et inspirantes mais aussi des initiatives concrètes et positives pour l'égalité des droits.

La radio promet des contenus spécifiques des invitées, uniquement des femmes à l'antenne (il n'y aura aucune voix d'hommes ce jour-là), des nouvelles voix, celles de femmes qui font la radio et le podcast et en leur donnant carte blanche ainsi que des femmes inspirantes et celles qui montrent le chemin de l’égalité des droits.