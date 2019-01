Le festival Longueur d'Ondes débute ce lundi

Seizième édition du festival Longueur d'Ondes . Ce festival, qui a lieu à Brest, revendique plus que jamais son attachement à l'éclectisme tout en maintenant une ligne éditoriale articulant l'ancien et le nouveau, l'archive et le podcast, l'écoute et la voix, le débat et la performance. Plusieurs émissions se dérouleront en public comme "De vive(s) voix" de RFI le samedi 2 février ou encoure une émission dédiée à la radio de genre par Radio U et Raduio Campus France le même jour à 17h. Cette année, le festival attend les venues de Sonia Devillers, Christophe Hondelatte ou encore Pascal Clark, Jean Lebrun et Raphaël Enthoven. Plusieurs conférences sont également annoncées et notamment une table ronde sur l'avenir de la radio avec Carine Fillot (Elson), Laurent Guimier (Europe 1), Laurent Frisch (Radio France) et Xavier de La Porte et Jean Lebrun (France Inter).