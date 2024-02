Festival Présences de Radio France : une édition 2024 historique avec 12 500 spectateurs

Avec 12 500 spectateurs et un taux de fréquentation globale de 90 , cette édition témoigne "d’un engouement profond et d‘une reconnaissance par un large public de l’œuvre du compositeur". Cette édition a également été marquée par un fort renouvellement des publics : près de 50% des spectateurs venaient pour la première fois à la Maison de la Radio et de la Musique. Le public était également plus jeune et plus hétérogène que sur les autres concerts de la saison, illustration de la politique tarifaire appliquée par Radio France "pour favoriser la démocratisation de la musique classique auprès de tous, notamment les plus jeunes".

Pour en faire profiter le plus grand nombre, la quasi-totalité des concerts donnés en public ont été diffusés en direct ou en différé sur France Musique et sont à retrouver en réécoute sur la plateforme Radio France (site web + application mobile).