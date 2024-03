"Destination Podcast" se déroulera au Puy-en-Velay

La programmation propose, pour cela, des rencontres, tables rondes, ateliers mais aussi des moments festifs tels que des enregistrements d’émissions en public, un concert de l’artiste Lémofil ou une performance de l’humoriste et podcasteuse Marine Baousson. Mais les organisateurs regardent aussi plus loin avec l’objectif de positionner le Puy-en-Velay et sa région comme une étape d’envergure nationale pour celles et ceux qui s'intéressent au podcast. Et pour ce faire, quoi de mieux que de choisir une thématique porteuse tant pour le grand public, auditeurs et auditrices, que pour les professionnels. Cette thématique est celle des podcasts dits “de destination”, ceux qui parlent et écoutent des territoires, des régions, des pays et donnent envie de les découvrir de multiples façons...