Le WorldDAB fait le point sur le déploiement du DAB+

D’octobre 2018 à juin 2019, un peu moins de 140 000 récepteurs ont été vendus en France, une croissance de 30.9% dans un marché du récepteur en baisse de 12%. Il s’agit de la plus forte croissance avec la Belgique (+4.,4%) et la République Tchèque (+82%). 40% des récepteurs étant vendus au 4e trimestre, on pourrait largement dépasser 150 000 récepteurs en 2019. Ce ne sera qu’une mise en bouche avant les volumes de 2020 (lire ICI ).Par ailleurs, 50 allotissements locaux supplémentaires vont faire l’objet d’appels à candidature entre 2020 et 2023, permettant ainsi de compléter la couverture locale a annoncé Roch-Olivier Maistre, président du CSA, au Salon de la Radio (lire ICI ).