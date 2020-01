Le DAB+ fait l'actualité au Salon de la Radio

La radio Hybride, avec le DAB+ en son centre, était largement représentée (avec des représentants d’Audi, de Radioplayer, de RadioDNS, de XPeri, de Radioline, de TDF ou encore d’autres acteurs innovants). Les solutions pour avoir accès aux bonnes metadata existent. À la charge des radios et des fabricants de récepteurs de se les approprier. L’objectif est d’accéder à des informations de qualité, fiables et à un coût abordable pour proposer une expérience enrichie aux utilisateurs. La standardisation va donc aider à changer d’échelle. La requête d’Audi est d’avoir une solution mondiale et l’Europe s’en approche. Tous demandent à ce que l’industrie radio bouge maintenant si elle ne veut pas se faire dépasser par Internet.