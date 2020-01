CSA : "2020 sera l’année des réalisations pour le DAB+"

Le Conseil privilégie durant la période 2020-2023 l’autorisation d’expérimentations afin que les acteurs et le public ultramarins puissent se familiariser avec la diffusion en DAB+ : il revient aux acteurs désireux de mener ces expérimentations de saisir le Conseil de demandes en ce sens. Au regard du bilan de ces expérimentations, le Conseil poursuivra si nécessaire son travail de planification afin de préparer d’éventuels appels aux candidatures. Enfin, le Conseil demeurera attentif aux souhaits et initiatives des collectivités territoriales ultramarines relatives au déploiement du DAB+ sur leur territoire.Enfin, le CSA a mis en ligne une carte interactive de programme " Ma radio DAB+ ". Après avoir renseigné la localité désirée (département puis ville), les auditeurs peuvent désormais connaître les radios numériques actuellement disponibles près de chez eux et obtenir des informations sur les déploiements à venir.