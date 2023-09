Le SIRTI et Locales.TV pour l'audiovisuel local aux États Généraux de l'info

À cette occasion, le SIRTI et Locales.tv souhaitent que l’audiovisuel local privé puisse largement être associé au débat à travers un groupe de travail dédié à l’audiovisuel de proximité. Qualité de l'info, financement du journalisme, pluralisme et indépendance éditoriale, réseaux sociaux, intelligence artificielle, éducation aux médias, etc. Dans chacun de ces domaines, les radios et télévisions locales privées ont de nombreux sujets à porter. Présentes au coeur des territoires, les 170 radios et les 45 télévisions locales privées comptent près de 750 journalistes. Chaque jour, leurs rédactions délivrent une information de qualité, vérifiée, sur des sujets variés permettant de faire entendre un véritable pluralisme des idées et des sujets issus de la France entière.