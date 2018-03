Le MAG 98 - Les Affaires sensibles de France Inter

"On est une équipe de 10 personnes avec le créateur et coproducteur de l’émission, Christophe Barreyre." Il y a un gros travail de préparation et de rédaction en équipe. "Ils me proposent un texte complet que je réécris pour me l’approprier d’un point de vue de l’oralité et j’y apporte mes connaissances, ma touche personnelle." C’est ce que dit Fabrice Drouelle qui précise que le secret d’une bonne émission, c’est l’écriture car "pour captiver l’auditeur, il faut incarner l’oralité et ça passe obligatoirement par l’écriture. C’est le socle de toute expression radiophonique". Les sujets sont variés. On racontera le scandale Madoff et le fantôme du château de Veauce. On relatera sur les ondes les plus grandes affaires criminelles et on s’intéressera à l’affaire des Magdalene Sisters, ces jeunes femmes irlandaises exploitées par des religieuses sous prétexte de "mauvaises mœurs". Affaires sensibles raconte l’histoire. Mais pas que. Chaque vendredi, le récit prend la forme d’une fiction.