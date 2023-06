Le GESTE dévoile sa feuille de route

La feuille de route 2022/2023 du GESTE a également été présentée mettant en lumière les actions qui seront entreprises dans trois domaines. L'intelligence artificielle générative (avec des conférences régulières organisées pour sensibiliser aux opportunités et aux menaces liées à l’IA générative.

Le GESTE s’engage aussi à renforcer la sécurité juridique du secteur des médias en étroite coopération avec la CNIL. Une évaluation des cinq années du RGPD sera réalisée et des mesures seront proposées pour atténuer les effets secondaires constatés sur l’industrie.

Enfin, le GESTE mettra en place des stratégies et des initiatives visant à permettre aux éditeurs de bénéficier pleinement des dispositions du DMA (Digital Marketing Act). L’association contribuera aux travaux de la Commission Européenne en fournissant des cas concrets.