Débat-Livestream : "La pub audio : un modèle d'efficacité ?"

Ce nouveau webinar réunira Émilie Proyart​ (VP Advertising Sales de Deezer), Antoine Daccord​ (Directeur des contenus et du développement à LNEI / Radio Nova) et Yann Thébault (Directeur Général France de Acast). Le débat sera animé par Paul Roy (journaliste à mind Media) avec en keynote d'ouverture la présentation du Baromètre Audio Digital de Kantar Media par Denis Gaucher (CEO France).Ce webinar gratuit est organisé en collaboration avec le GESTE . Les inscriptions sont possibles ICI Infos et Livestream accessibles sur mainconf.net