La SACD et le GESTE signent un accord cadre sur le podcast

"Cet accord est l’aboutissement d’un long travail de compréhension mutuelle entre les différents éditeurs d’une part, et la SACD d’autre part. Je suis ravi d’avoir trouvé un accord qui, tout en soutenant les auteurs, permet aux éditeurs de franchir une nouvelle étape dans la professionnalisation du secteur. Nous encourageons vivement les membres du GESTE à se rapprocher de la SACD pour bénéficier du contrat cadre négocié" a expliqué Xavier Filliol, président de la commission Audio Digital du GESTE.

Rappelons que le GESTE, avec ses 130 membres, parmi lesquels les principaux groupes de presse en ligne, médias audiovisuels et radiophoniques, services de musique en ligne français et pure players, représente une part importante de l’industrie culturelle française. Ses membres proposent une offre de podcasts de plus en plus riche et comptent aujourd’hui 15 millions d’auditeurs en France.