Le Digital Radio Day 2021, c'est le 11 février prochain

Cette journée débutera par une discussion autour de la transition numérique du média radio avec Francis Goffin (président de maRadio.be), Bénédicte Linard (Ministre des Médias) et Karim Ibourki (Président du CSA en Belgique). Suivront de nombreux focus sur le développement des couvertures DAB+ en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur les canaux d'écoute de la radio numérique, sur l'évolution de l'audio grâce au digital, sur la commercialisation de la radio digitale, sur la promotion et le marketing de la radio numérique en 2021 avec notamment Eric Adelbrecht (Administrateur-Délégué maRadio.be) ou encore sur l’extinction de la FM, lavec la mise en lumière de deux expériences en Norvège et en Suisse.