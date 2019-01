Le DJ Alex Wat rejoint l'équipe de Fun Radio

À partir de ce samedi 19 janvier à 20h, le jeune DJ de 27 ans, originaire de Normandie, prend les commandes de "Party Fun" sur Fun Radio et devient l’un des nouveaux DJ résidents de la radio. Il animera en direct l’émission "Party Fun", tous les samedis de 20h à minuit, mais également "Party Fun", le samedi et dimanche de 14h à 18h et la nuit du mardi au mercredi de minuit à 1h.

"L’arrivée d’Alex Wat confirme une nouvelle fois le positionnement de la radio : Fun Radio est là où sont tous les DJ" précise la radio dans un communiqué.