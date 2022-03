Le DG8 exprime son soutien aux journalistes en Ukraine

Le DG8 a convenu à l’unanimité de prendre rapidement des mesures concrètes pour soutenir les médias de service public et les journalistes en Ukraine, pour contribuer à l’accès des populations à une information fiable dans le contexte de guerre qui perdure. Des mesures visant à rendre accessibles ces informations aux audiences en Russie seront également renforcées.

Les dirigeants des entreprises réunies dans le groupe DG8 ont souligné l’importance d’une information fiable et équilibrée, à tout instant et particulièrement en situation de guerre et de conflit armé. Tous les médias du groupe disposent d’un service d’information en ukrainien ou coopèrent étroitement avec des médias ukrainiens.