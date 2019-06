Le DAB+ dans tous les véhicules en juin 2020

LLPR – D’ici un an, toutes les voitures seront équipées du DAB+ ?

OI – La loi dit qu’en juin 2020 tout ce qui sera vendu en France intègrera le DAB. Cette loi est intégrée dans une loi plus globale qui est une loi européenne et qui évoque fin 2020 et qui donne un échéancier un peu différent, un peu plus progressif. Une chose est certaine dans la distribution, c’est-à-dire que les produits que vous pourrez trouver dans les magasins, un autoradio chez Norauto ou un produit Hi-Fi à la Fnac, ces produits-là devront clairement avoir le DAB+ au mois de juin 2020. Pour les véhicules, la complexité est supérieure et pour le moment, ils n’ont pas vraiment pris la dimension, en tout cas au nouveau français, de l’arrivée de cette loi en juin 2020.