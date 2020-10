Le Conseil d'Administration approuve le budget rectificatif 2020 de Radio France

Le budget présente des économies réalisées pendant la période de confinement et de déconfinement progressif, à hauteur de 7 M€, liées à l’annulation et au report de certaines activités. Un surplus de 6.6 M€ sur la masse salariale par rapport au budget initial notamment lié à la décision, prise en solidarité et en responsabilité par la direction dès le mois de mars, de ne pas procéder à des non-renouvellements de contrats au cœur de la crise et de maintenir la rémunération des salariés non-permanents par solidarité. Par ailleurs, une provision complémentaire dans les comptes (6.9 M€) est prévue au titre des départs projetés dans l’accord Emploi 2022.