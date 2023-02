Le Centre des monuments nationaux et France Médias Monde signent un partenariat

RFI contribue également à un ouvrage coordonné par Barbara Cassin, philosophe, philologue, membre de l’Académie française et du commissariat du parcours de visite, qui a pour objectif de compléter et de prolonger le discours scientifique du parcours de visite. L’ouvrage est co-rédigé avec les membres du commissariat du parcours de visite : Xavier North, Zeev Gourarier et Hassane Kassi Kouyaté. France Médias Monde a contribué à la réalisation d’un chapitre comportant une sélection d’extraits d’émissions radiophoniques de RFI accessibles par des QR codes.

Enfin, le partenariat a un volet communication et évènementiel. En effet, FMM et le Centre des monuments nationaux pourront concevoir des dispositifs de communication en échange de visibilité autour de l'ouverture, de l'actualité, de la programmation de la Cité et de la production éditoriale des Éditions du Patrimoine.