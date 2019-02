Le CA de France Médias Monde approuve un budget 2019 à l’équilibre

Malgré les évolutions des dépenses inéluctables (+5,4M€) qui s’ajoutent à la baisse de la dotation publique, l’équilibre du budget 2019 est atteint grâce à de nouveaux gains de productivité et économies avec le passage au tout numérique de la rédaction en anglais de RFI, la poursuite de l’effort engagé depuis 2016 portant sur des départs non remplacés et le renforcement des groupements d’achats à l’échelle de l’entreprise et de l’ensemble de l’audiovisuel public français. Il est aussi atteint grâce à des efforts de rationalisation des dispositifs de distribution et de diffusion mondiale des trois médias. La diffusion en FM de Monte Carlo Doualiya est arrêtée aux Émirats Arabes Unis (territoire très connecté et onéreux) au profit de l’offre numérique de la radio dont le succès est grandissant.