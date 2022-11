Le Bureau de la Radio signe la charte des opérateurs de jeux d’argent

Le Bureau de la Radio appelle de ses vœux, en concertation avec Monsieur François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention et avec le soutien de l’ANJ et de l’ARCOM, une révision de l’arrêté du 29 juillet 2022 afin que la mention légale liée à la publicité des jeux d’argent et de hasard revienne à une durée pertinente en radio, audible et pédagogique pour nos auditeurs.

Rappelons que BDR représente les 4 grands groupes radiophoniques privés M6 (RTL, RTL2, Fun Radio), NRJ (NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chansons), Altice Media (RMC, BFM Business), Lagardère News (Europe 1, RFM, Virgin Radio).