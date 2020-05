Le 19 mai, France Bleu Nord aura 40 ans

L’engouement des années 80 est toujours perceptible dans la station aujourd’hui. Les équipes ont gardé l’enthousiasme et l’énergie des débuts. Le lien avec le Nord Pas-de-Calais est solidement tissé. Dans le Nord Pas-de-Calais plus qu’ailleurs, on sait ce que le "savoir vivre ensemble" veut dire... La proximité sonne juste et les équipes vibrent en permanence pour entretenir le contact avec ce territoire si attachant. La Libéralisation de la bande FM des années 80 a laissé place à la révolution numérique. L’image est venue enrichir le son et la multiplication des supports a considérablement élargi l’offre radiophonique. Les récents événements nous rappellent ce besoin de proximité, ce goût du vrai, du proche, une proximité qui rapproche, partage, aide et informe au plus près. Un circuit court qui garantit et rassure en ces temps troublés.