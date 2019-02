Lancement du 4e Prix francophone de l'innovation dans les médias

Cet appel s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 54 États et gouvernements membres de la Francophonie ayant développé des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information. Le prix sera remis le 20 mars 2019, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, lors d’une Cérémonie qui se tiendra au Siège de l’Organisation internationale de la Francophonie, à Paris, sous la présidence de la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, et en présence de la Présidente-directrice générale de France Médias Monde, Madame Marie-Christine Saragosse, et du Secrétaire général de Reporters sans frontières, Monsieur Christophe Deloire.