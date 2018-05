Lancement des Phonurgia Nova Awards 2018

Cette nouvelle édition remettra 5 prix. Le Prix Art Sonore / SACEM doté de 2 000 € qui récompense les démarches les plus novatrices qui en creusent la profondeur sonore et interrogent leur plasticité narrative, Le Prix Fictions francophones / SACD doté de 3 000 € qui salué une oeuvre de fiction sonore, le nouveau Prix "Archives de la parole" / BNF de 1 000 € qui couronne des auteurs qui collectent la parole pour enrichir la transmission de l'expérience humaine, le Prix "Paysage sonore" / Musée de la Camargue doté de 1 000 € et le Prix Phonurgia Nova "Découvertes Pierre Schaeffer" pour les "jeunes auteurs".Infos et inscriptions (jusqu'au 15 juillet) : ICI