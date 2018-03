Lancement de la la cinquième édition du Prix RFI Théâtre

Ce Prix a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs écrivant en français. RFI et ses partenaires offriront ainsi au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers : une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen ; une dotation financière attribuée par la SACD ; l'organisation et le financement par l'Institut français d'une résidence d’écriture en France à la Maison des Auteurs de Limoges et au Théâtre de l’Aquarium ; ainsi qu’une promotion du texte et une mise en ondes sur les antennes de RFI.

Le Prix Théâtre RFI est organisé en partenariat avec la SACD, l’Institut français, le Festival des Francophonies en Limousin, le théâtre de l’Aquarium et le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen.