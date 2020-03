Lagardère : les audiences d'Europe 1 impactent le chiffre d'affaires

Soulignons que le Conseil de Surveillance a décidé, à l'unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, de coopter Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy en remplacement de Xavier de Sarrau et François David, démissionnaires. Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République Française, et Guillaume Pepy, ancien Président de la SNCF, rejoignent le Conseil de Surveillance en qualité de membres indépendants et siègeront tous deux au sein du Comité Stratégique que le Conseil a décidé de créer en son sein.