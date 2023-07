Lagardère Publicité News intègre la solution First.ID

En se basant de manière innovante sur des requêtes serveurs, la solution First.ID permet aux éditeurs de disposer de leurs audiences en cross-sites dans leurs DMP, pour des usages de publicité et de personnalisation, de cibler l'ensemble des internautes sur tous les navigateurs, y compris sur Safari et Firefox et de bénéficier d’une hausse de leurs revenus sur les inventaires consentis cookieless grâce à une meilleure identification et une compatibilité avec Open RTB, Prebid et Google PPID notamment. Dès à présent, l’identifiant First.ID, est disponible sur les sites des marques : Europe 1, Paris Match et Le Journal du Dimanche, et d'ores et déjà activable par le marché.