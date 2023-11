Lagardère Publicité News : Rémi Tarbes nommé directeur de publicité sur le digital

Pendant plus de 9 ans, Rémi Tarbes a effectué différentes missions dans plusieurs agences médias (My Média, Omnicom MédiaGroup et Havas), au service conseil et achats digitaux. Il était, depuis 2018, directeur conseil pour la régie 366.

"La nomination de Rémi Tarbes s'inscrit dans notre stratégie de consolidation de nos équipes et d'accroissement de notre expertise sur l'ensemble des leviers digitaux. Cette nouvelle arrivée témoigne de notre engagement à renforcer encore davantage nos positions dans le domaine du numérique pour l'année 2024. Je me joins à toutes les équipes de la régie du groupe Lagardère pour souhaiter succès à Rémi dans cette nouvelle aventure" a indiqué François Donval, directeur commercial "Trading Radio & Digital".