Lagardère News salue une innovation majeure dans la mesure de l’audience radio

"Dans un contexte de transformation accélérée des usages de la radio et de l’audio, le groupe Lagardère News est fier d’avoir soutenu et contribué à l’élaboration de ce dispositif, qui permet une mesure plus fine de l’écoute radio, notamment délinéarisée" indique un communiqué. EAR Insight apporte également au marché deux nouveaux indicateurs : la couverture hebdomadaire et la couverture mensuelle des stations. Ces premiers résultats mettent en évidence la puissance du média radio, qui touche chaque semaine 86.6% des Français de 13 ans et plus, et même 93.2% des Français sur un mois.