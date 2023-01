Médiamétrie publie sa première étude EAR Insights

EAR Insights met en évidence la puissance du média radio, avec plus de 9 personnes sur 10 qui écoutent la radio sur un mois (93.2%), soit 51.5 millions de personnes âgées de 13 ans et plus. Et les auditeurs radio sont fidèles : en moyenne, ils écoutent la radio plus de 18 jours par mois (18.3 jours sur 28 jours), quelle que soit la durée de cette écoute et le support utilisé, et que ce soit en direct ou en replay. Le média accompagne les Français dans leurs activités quotidiennes à domicile ou en mobilité : 86,1% des personnes écoutent la radio à domicile et 85.1% en dehors du domicile.