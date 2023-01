Sur un mois, Les Indés Radios touchent plus d’un Français sur deux

Ces chiffres publiés par Médiamétrie démontrent sous un angle méthologique nouveau le potentiel d’écoute conséquent du média radio, le total des radios participants au dispositif EAR Insights couvrant sur un mois 93.2% de la population soit plus de 50 millions de Français de 13 ans et plus à leur écoute" indique un communiqué. Pour Jean-Éric Valli, Président des Indés Radios : "Ces résultats sont très positifs et démontrent le caractère incontournable de notre média et des Indés Radios. Notre offre de proximité est ancrée dans la vie des Français, le contrat d’écoute qui lie les stations des Indés Radios avec leurs auditeurs constitue une valeur forte pour les opérateurs que nous fédérons et pour le marché publicitaire".