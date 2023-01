Lagardère News : nomination de Pierre-Emmanuel Ferrand comme directeur du digital

Diplômé de Telecom École de Management (TEM), Pierre-Emmanuel Ferrand développe entre 2003 et 2011 son expertise media (TV et digital) et marketing au sein d’Eurosport. Il rejoint le groupe Canal+ en 2011 pour prendre la responsabilité des Études Audiences du pôle Édition. À partir de 2015, directeur marketing stratégique sistribution et CRM en 2016, il pilote le plan marketing qui porte les offres Canal lancées en novembre 2016 et met en œuvre le plan Data du groupe. Depuis fin 2018, Pierre-Emmanuel, en qualité de directeur du digital France, a mené la transformation digitale de Canal+ permettant, sur les 3 dernières années, d'accroître structurellement l’usage myCanal en France avec +35% de visionnages par an, de tripler les abonnements via myCanal et de tripler les audiences des marques du groupe sur les plateformes sociales.