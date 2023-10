Lagardère News enregistre au 3e trimestre une activité en repli

Au 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires du secteur "Autres activités" (qui comprend Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, JDD Magazine, Europe 1, Europe 2, RFM, la licence Elle), Lagardère Live Entertainment, Lagardère Paris Racing et le Corporate Groupe) s’établit à 181 M€, en augmentation de +1.6% en données publiées et en légère baisse de -0,5% en données comparables.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 s’établit à 56 M€, stable en données publiées et en baisse de - 6.6% en données comparables. Le chiffre d’affaires de Lagardère Live Entertainment est en recul de -9% à la suite d’une légère baisse de la programmation par rapport à 2022. Enfin, Lagardère News enregistre au troisième trimestre une activité en repli de -7%.