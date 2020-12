La ville de Longvic et K6FM soutiennent les petits commerces

Dernière opération en date : la ville de Longvic a accepté une offre de partenariat qui consiste à acheter de l’espace pub pour l’offrir aux commerces en difficulté, sachant que K6FM double l’espace antenne. Résultat : ce sont près de 30 commerces Longviciens qui communiquent, ou communiqueront jusqu’à fin janvier sur l'antenne et les réseaux sociaux. La plupart n’avaient jamais fait de publicité. "Ainsi, plus que jamais, K6FM est restée active et au service de ses auditeurs, de ses clients, et plus généralement de la population de Côte-d’Or. Une grande fierté pour nos équipes qui vont continuer l’effort jusqu’à fin février pour accompagner aussi les restaurateurs, cafetiers et gens de la nuit qui en auront bien besoin" souligne la radio de la Côte d'Or.