La startup française IA Audio annonce sa participation au Paris Radio Show

La promesse d'IA Audio repose sur un équilibre entre l'innovation technologique et le respect des traditions de la radio. La start-up parisienne propose des conseils stratégiques et une mise en oeuvre technique qui allient la créativité à l'efficacité. IA Audio est dédiée à l'avancement de l'industrie grâce à une technologie de pointe et une expertise approfondie.Vous pouvez découvrir les solutions sur notre site ia-audio.fr Nicolas Petit, cofondateur d’IA Audio, déclare : "Dans un contexte particulièrement porteur pour nos solutions, nous sommes très heureux de pouvoir proposer une démonstration de nos innovations aux professionnels de la radio pendant ces 2 journées au Paris Radio Show. Nous sommes à la disposition des participants pour organiser des tests".