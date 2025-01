La radio s’engage pour le climat à l’occasion du World Radio Day

Cette année, la Journée mondiale de la radio 2025 proposera donc une thématique axée sur le climat. L’objectif est d’encourager les radios à produire des contenus innovants et à multiplier les échanges internationaux sur cette problématique. Cette journée représente une opportunité unique de sensibiliser les auditeurs et de créer des synergies entre différentes radios du monde entier.

L’Unesco offre aux stations diverses ressources gratuites pour les accompagner dans cette mission : un poster intitulé "Dix conseils pour renforcer la couverture du changement climatique", une liste de sources suggérées pour vérifier l’exactitude des contenus, des clips audio et visuels libres de droits sur le thème du changement climatique et la sécurité des journalistes, des bibliothèques de sons de la nature pour enrichir l’habillage sonore des émissions ou encore un guide pratique intitulé "Informer sur le changement climatique et générer des revenus".

Ces outils devraient permettre aux radios de proposer une programmation enrichie et pertinente, tout en renforçant leur crédibilité et leur engagement environnemental.