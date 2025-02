Radio Lac ouvre ses studios pour la Journée mondiale de la radio

Tout au long de cette journée, les visiteurs auront la possibilité d’assister aux émissions en direct et d’observer les animateurs et techniciens à l’œuvre. L’accès aux coulisses permettra de comprendre les rouages de la production radiophonique et d’explorer les différents espaces où se construit chaque programme. Pour les plus audacieux, une initiation derrière le micro offrira l’opportunité de se mettre dans la peau d’un animateur. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les voix familières de Radio Lac , d’échanger avec les journalistes et animateurs et d’en apprendre davantage sur leur métier. La visite des locaux viendra compléter cette immersion, permettant à chacun de ressentir l’atmosphère unique de la station.