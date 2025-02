La radio s’engage pour le climat à l’occasion du World Radio Day

L’année 2025 représente un tournant majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon les termes de l’accord de Paris, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent atteindre leur pic cette année avant de commencer à diminuer rapidement. Cette échéance cruciale impose une mobilisation accrue de tous les secteurs, y compris celui des médias, qui jouent un rôle essentiel dans l’information et la sensibilisation du public.

La radio, en tant que média accessible, populaire et de proximité, constitue un levier de communication puissant. Avec ses capacités à toucher des communautés locales isolées et à diffuser des messages adaptés à des publics variés, elle est un acteur clé dans la prise de conscience collective et l’action contre le changement climatique.