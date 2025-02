Michel Colin, auteur d’un guide UNESCO sur la radio, l’écologie et les revenus

Ce guide est conçu comme un outil directement actionnable pour les radios commerciales, associatives et publiques. Il propose de nombreuses idées et méthodes prêtes à l’emploi, accompagnées d’exemples concrets et de références pour structurer des offres adaptées aux attentes des annonceurs et du public.

Les cinq axes principaux permettent d'éviter l’écoblanchiment en garantissant une communication sincère et crédible, avec des références comme le Green Claims Code et le Guide anti-greenwashing de l’Adame. et de monétiser l’engagement climatique grâce aux écrans publicitaires verts, aux chroniques sponsorisées et aux partenariats avec des entreprises engagées.