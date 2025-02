La radio en direct, toujours numéro un face aux plateformes numériques

La radio touche chaque semaine plus de personnes que tout autre format audio. Son audience hebdomadaire atteint 90% en Irlande et aux Pays-Bas, 88% au Royaume-Uni, 84% en France et 83% au Portugal. Grâce à cette couverture exceptionnelle, la radio reste un média clé pour les annonceurs cherchant un impact maximal. La radio inspire la plus grande confiance parmi tous les médias : 69% de la population de l’Union européenne et 70% de la population hors Europe la considèrent comme le média le plus fiable. Cette crédibilité se traduit par des taux d’engagement élevés, faisant de la radio une plateforme de choix pour les marques souhaitant nouer des relations durables avec leurs consommateurs.

"Dans le monde en pleine expansion de l’audio, la radio s’impose comme le leader incontesté. Avec sa portée exceptionnelle, la fidélité inégalée de ses auditeurs et sa capacité d’accompagnement unique, elle offre un pouvoir publicitaire inégalé. La radio est la plateforme ultime pour les marques souhaitant créer du lien et obtenir des résultats concrets dans l’univers audio" explique Thierry Mars, directeur radio de l’egta.