La COPEAM et la radio au cœur de l’urgence planétaire

Ce nouveau concours vise à promouvoir et soutenir les échanges entre radios à travers le monde encourageant les solutions locales et globales face à cette urgence planétaire, tout en mettant l’accent sur la collaboration, l’innovation et la promotion du dialogue interculturel. Les radios gagnantes bénéficieront d’une visibilité mondiale, de distinctions officielles et de nombreuses opportunités de réseautage. Les radios intéressées peuvent envoyer leur candidature jusqu’au 31 janvier 2025 à travers le formulaire en ligne, ICI Les participants doivent soumettre un texte descriptif en anglais, accompagné d’un fichier audio et de photos illustrant des actions concrètes menées en 2024. Les candidatures seront évaluées par un jury international, et les lauréats seront annoncés le 13 février 2025.