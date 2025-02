"Les Pépites RCI" récompensent l’audace et la créativité locale

Parmi les six trophées décernés, la catégorie Innovation et Transformation Digitale mettra en avant les projets qui ont su se distinguer par leur modernité et leur impact. Cette récompense illustre la volonté de promouvoir les entreprises qui font évoluer leur secteur grâce à des solutions numériques adaptées aux réalités locales.

Les entreprises récompensées bénéficieront d’un accompagnement stratégique pour amplifier leur visibilité. Cette mise en lumière passera par la réalisation d’un spot radio, la diffusion d’une campagne promotionnelle sur les antennes de RCI et par un entretien exclusif permettant de partager leur parcours et leurs ambitions. La valorisation des gagnants se poursuit sur le site rci.fm et dans l’émission "Un jour, une entreprise". Ce dispositif offre ainsi une véritable opportunité de croissance et d’impact sur le marché local.